Российский спецборт прилетел в Крым после вчерашнего удара по командному пункту

Борт специального летного отряда "Россия" сегодня, 5 января, прилетел в Крым. Это произошло после вчерашнего удара ВСУ по командному пункту оккупантов на полуострове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер" в Telegram.
Как отмечает канал, самолет Ан-148 выключил транспондер после того, как вошел в воздушное пространство над Крымом.
Борты специального летного отряда "Россия" обычно перевозят должностных лиц РФ, а также других важных лиц российских спецслужб или вооруженных сил.
Специальный летный отряд находится в подчинении управления делами президента РФ.
Напомним, вчера, 4 января, в Крыму прозвучал ряд взрывов. В сети публиковали фото и видео, на которых можно заметить, что на полуострове были "прилеты".
Позже в Вооруженных силах Украины подтвердили, что был нанесен удар по командному пункту врага под Севастополем. Информации о потерях РФ пока нет.
При этом командующий Воздушными силами ВСУ поблагодарил украинских пилотов за безупречную работу.
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