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Російський солдат "випадково" вистрілив із РПГ під Ростовом, уламки впали в житловий масив

Фото: російський солдат "випадково" вистрілив із РПГ під Ростовом, уламки впали в житловий масив (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російський військовий "випадково" вистрілив із РПГ. Уламки снаряда впали в житловий масив Гукове в Ростовській області. В Міноборони РФ дотепер замовчують причини інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

Так, днями жителі російського міста Гукове (Ростовська область) чули вибухи, незабаром уламки невідомого снаряда виявили у житловому масиві міста. Виявилося, що причиною НС стала помилка одного з російських військових.

"Солдат, особистість якого нам з'ясувати не вдалося, перебуваючи в пункті тимчасової дислокації, здійснив неконтрольований постріл з РПГ-22, що і спричинило вищезгаданий вибух. За попередніми даними, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

При цьому, голова Гукового Євген Гріненко назвав об'єкти, що впали 4 березня, "осколками невідомого походження" і попросив мешканців "не вірити чуткам і не піддаватися паніці".

"За 2 дні причину того, що трапилося, так і не назвали", - зазначають у Telegram-каналі.

Як повідомлялось, 6 березня у російській Курській області місцева влада заявила про нібито "обстріл" прикордонної території у Хомутівському районі. При цьому село Іскра вже без світла.

Також сьогодні у Новому Осколі Білгородської області сьогодні вранці, 6 березня, було чути вибухи. Влада заявила про роботу ППО.

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