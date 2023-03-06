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У Росії жаліються на "обстріл" прикордоння Курської області, одне з сіл знеструмлене

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Курська область, Понеділок 06 березня 2023 10:35
У Росії жаліються на "обстріл" прикордоння Курської області, одне з сіл знеструмлене Фото: в Росії жаліються на "обстріл" прикордоння Курської області (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У російській Курській області місцева влада заявляє про нібито "обстріл" прикордонної території у Хомутівському районі. При цьому село Іскра вже без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора області Романа Старовойта.

"Прямо зараз ведеться обстріл прикордонної території у Хомутівському районі. Пошкоджено об'єкти енергопостачання, внаслідок чого знеструмлено село Іскра. Як тільки дозволить ситуація енергетики розпочнуть екстрений ремонт", - написав Старовойт.

Нагадаємо, що в Курській області РФ вирішили посилити заходи безпеки через "складну ситуацію" в прикордонні.

Також раніше ми писали, що Курській області місцеві жителі чули гучні вибухи. Деякі повідомили про "прильоти".

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