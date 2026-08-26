Російський слід у ChatGPT: OpenAI викрила масштабну ботоферму

Як працювала злочинна мережа?

Оператори з Росії використовували ChatGPT через VPN, даючи промпти російською мовою.

Вони наказували нейромережі генерувати коментарі англійською та німецькою мовами, приховуючи будь-які лінгвістичні сліди російського походження.

Сгенерований контент розміщували в X, LinkedIn, Facebook, Substack та Telegram. Основною метою цих публікацій було просування вебсайту International Burke Institute (IBI).

Крім цього, оператори використовували ШІ для:

Написання коментарів під постами реальних користувачів Substack із закликом підписуватися на IBI.

під постами реальних користувачів Substack із закликом підписуватися на IBI. Створення постів німецькою мовою для Telegram-каналу "Lahme Ente" критикою уряду ФРН, ЄС та України.

німецькою мовою для Telegram-каналу "Lahme Ente" критикою уряду ФРН, ЄС та України. Генерації логотипів та профілів для десятків Telegram-каналів, орієнтованих на аудиторію в США, Франції, Польщі та Туреччині.

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Фейковий "інститут" та крадені статті

Ядром операції став сайт IBI, зареєстрований у лютому 2025 року із вказаною адресою в Ізраїлі. На платформі зазначалося, що з ними співпрацюють провідні світові науковці, зокрема, Ноам Хомський та Френсіс Фукуяма.

Проте перевірка виявила масштабну фальсифікацію.

Яку саме?

Плагіат: 34 із 36 проаналізованих статей були повністю скопійовані з реальних наукових джерел (наприклад, Cambridge University Press, Migration Policy Institute).

Фейкове авторство: роботи приписували стороннім вченим. В одному з випадків статтю про міграцію підписали ім'ям австралійського професора харчової хімії.

Машинний переклад: тексти містили неприродні фрази. Наприклад, німецьку "коаліцію світлофора" в англійському тексті переклали як "Svetofor coalition", що свідчить про використання буквального перекладу з російської.

Головним інструментом просування маніпуляцій став вигаданий "індекс суверенітету". У цих звітах росіяни хвалили автономію РФ, водночас жорстко критикували Францію, США, Німеччину та ЄС.

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Оцінка впливу кампанії

За оцінкою OpenAI, безпосереднє охоплення публікацій у соцмережах виявилося низьким. Проте створені Telegram-канали залучили від 10 до 20 тисяч підписників кожен.

За шкалою Brookings Breakout Scale операція отримала категорію 3 (проникання на декілька платформ із поодинокими виходами на реальну аудиторію).

В OpenAI наголосили, що ця операція демонструє новий тренд: використання ШІ не лише для генерації фейків, а й для створення фальшивого авторитету та імітації легітимних аналітичних інституцій.