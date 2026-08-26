Російський слід у ChatGPT: OpenAI викрила масштабну ботоферму

OpenAI виявила та заблокувала групу акаунтів ChatGPT з Росії, які використовували для просування псевдоаналітичного інституту з Ізраїлю та поширення кремлівських наративів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на звіт OpenAI.
Оператори з Росії використовували ChatGPT через VPN, даючи промпти російською мовою.
Вони наказували нейромережі генерувати коментарі англійською та німецькою мовами, приховуючи будь-які лінгвістичні сліди російського походження.
Сгенерований контент розміщували в X, LinkedIn, Facebook, Substack та Telegram. Основною метою цих публікацій було просування вебсайту International Burke Institute (IBI).
Крім цього, оператори використовували ШІ для:
Ядром операції став сайт IBI, зареєстрований у лютому 2025 року із вказаною адресою в Ізраїлі. На платформі зазначалося, що з ними співпрацюють провідні світові науковці, зокрема, Ноам Хомський та Френсіс Фукуяма.
Проте перевірка виявила масштабну фальсифікацію.
Яку саме?
Плагіат: 34 із 36 проаналізованих статей були повністю скопійовані з реальних наукових джерел (наприклад, Cambridge University Press, Migration Policy Institute).
Фейкове авторство: роботи приписували стороннім вченим. В одному з випадків статтю про міграцію підписали ім'ям австралійського професора харчової хімії.
Машинний переклад: тексти містили неприродні фрази. Наприклад, німецьку "коаліцію світлофора" в англійському тексті переклали як "Svetofor coalition", що свідчить про використання буквального перекладу з російської.
Головним інструментом просування маніпуляцій став вигаданий "індекс суверенітету". У цих звітах росіяни хвалили автономію РФ, водночас жорстко критикували Францію, США, Німеччину та ЄС.
За оцінкою OpenAI, безпосереднє охоплення публікацій у соцмережах виявилося низьким. Проте створені Telegram-канали залучили від 10 до 20 тисяч підписників кожен.
За шкалою Brookings Breakout Scale операція отримала категорію 3 (проникання на декілька платформ із поодинокими виходами на реальну аудиторію).
В OpenAI наголосили, що ця операція демонструє новий тренд: використання ШІ не лише для генерації фейків, а й для створення фальшивого авторитету та імітації легітимних аналітичних інституцій.