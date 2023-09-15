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У російській Самарі сталася сильна пожежа на підшипниковому заводі

Самара, П'ятниця 15 вересня 2023 13:30
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У російській Самарі сталася сильна пожежа на підшипниковому заводі Ілюстративне фото: у російській Самарі сталася сильна пожежа на підшипниковому заводі (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На Самарському підшипниковому заводі в Росії сталася потужна пожежа 15 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Російські ЗМІ повідомляють, що на території заводу загорілося масло. Вогонь охопив 100 кв. м. При цьому про загиблих та постраждалих не повідомляють.

Пожежу намагаються загасити понад 70 рятувальників та 22 одиниці техніки.

Пожежі у Росії

У різних регіонах Росії постійно відбуваються пожежі. Зокрема, вони часто трапляються на заводах, пов'язаних із виробництвом для російського оборонного комплексу чи будівлях відомств, причетних до ведення війни проти України.

Наприклад, 13 вересня у Москві сталася пожежа біля Останкінської телевежі неподалік станції метро "Владикіно".

А 12 вересня на півдні Башкирії сталася пожежа на території заводу мастильних матеріалів поряд із цистернами з паливом.

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