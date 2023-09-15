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В Самаре произошел сильный пожар на подшипниковом заводе

Самара, Пятница 15 сентября 2023 13:30
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В Самаре произошел сильный пожар на подшипниковом заводе Иллюстративное фото: в Самаре произошел сильный пожар на подшипниковом заводе (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

На Самарском подшипниковом заводе в России произошел мощный пожар 15 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Российские СМИ сообщают, что на территории завода загорелось масло. Огонь охватил 100 кв. м. При этом о погибших и пострадавших не сообщается.

Пожар пытаются потушить более 70 спасателей и 22 единиц техники.

Пожары в России

В разных регионах России постоянно происходят пожары. В частности, они часто случаются на заводах, связанных с производством для российского оборонного комплекса или зданиях ведомств, причастных к ведению войны против Украины.

Например, 13 сентября в Москве произошел пожар возле Останкинской телебашни возле станции метро "Владыкино".

А 12 сентября на юге Башкирии произошел пожар на территории завода смазочных материалов рядом с цистернами с топливом.

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Российская Федерация Пожар
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