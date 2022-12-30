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Російський ринок акцій впав майже на 50%

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Москва, П'ятниця 30 грудня 2022 21:26
Російський ринок акцій впав майже на 50% Фото: Ринок акцій у Росії обвалився майже на 50% (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

Індекс Московської біржі за 2022 рік впав на 43%, що пов'язано із введенням проти Росії великого пакету санкцій від багатьох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коммерсантъ.

Падіння ринку акцій у Росії пов'язане з множинними санкціями та відходом із країни закордонних компаній та інвесторів на тлі вторгнення армії РФ в Україну. За підсумками торгової сесії 24 лютого індекс Мосбіржі впав на 33,28%. Попереднього разу рекордне значення з обвалу було досягнуто 28 жовтня 1997 року, коли індекс Мосбіржі за день упав на 20,81%.

Нагадаємо, що російські олігархи втратили майже 95 мільярдів доларів у 2022 році через санкції ЄС, накладені на них після нападу Росії на територію України.

Також повідомлялося, що Канада заарештувала активи російського олігарха Романа Абрамовича на загальну суму понад 25 мільйонів доларів.

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