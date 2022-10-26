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Російській пропагандистці Симоньян заборонили в’їзд до Вірменії

Фото: головна редакторка російського телеканалу RT Маргарита Симоньян (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська пропагандистка, головна редакторка прокремлівського телеканалу RT Маргарита Симоньян заявила, що їй заборонили в'їзд до Вірменії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram-канал.

Пропагандистка поскаржилася, що крім неї в'їзд також заборонили депутату Держдуми Росії Костянтину Затуліну. За її словами, він "багато років затято підтримував Вірменію".

Раніше сам Затулін у своїх соцмережах повідомив, що отримав лист про "небажаність" його приїзду до Вірменії. У документі зазначається, що останні висловлювання російського депутата завдають шкоді Вірменії та союзницьким відносинам з РФ.

Вірменські ЗМІ вважають, що Затуліну заборонили в'їзд через звинувачення влади Вірменії у "поразці під час 44-денної війни у Нагірному Карабаху".

Нагадаємо, раніше директор телеканалу Russia Today Антон Кузнєцов-Красовський закликав топити та спалювати українських дітей. Україні відреагувала на такі заяви та закликала заборонити російський телеканал в усіх країна.

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