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Российской пропагандистке Симоньян запретили въезд в Армению

Фото: главная редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская пропагандистка, главная редактор прокремлевского телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что ей запретили въезд в Армению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram-канал.

Пропагандистка пожаловалась, что кроме нее въезд также запретили депутату Госдумы России Константину Затулину. По ее словам, он "много лет упорно поддерживал Армению".

Ранее сам Затулин в своих соцсетях сообщил, что получил письмо о "нежелательности" его приезда в Армению. В документе отмечается, что последние высказывания российского депутата наносят ущерб Армении и союзническим отношениям с РФ.

Армянские СМИ считают, что Затулину запретили въезд из-за обвинений властей Армении в "поражении во время 44-дневной войны в Нагорном Карабахе".

Напомним, ранее директор телеканала Russia Today Антон Кузнецов-Красовский призвал топить и сжигать украинских детей. Украина отреагировала на такие заявления и призвала запретить российский телеканал во всех странах.

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