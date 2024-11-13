Російський проект "Арктик СПГ-2" майже припинив видобуток скрапленого газу через санкції

Зазначається, що західні санкції вплинули на російський сектор скрапленого природного газу (СПГ), ускладнивши виробництво та експорт цього ресурсу.

Так, з 1 листопада фіксується скорочення виробництва "Арктик СПГ-2", що належить "Новатеку", на 90 відсотків. Від початку місяця родовища, що постачають газ, виробляли лише 0,4 млн кубометрів на день. Це є найнижчим показником з вересня 2023 року.

Проект "Арктик СПГ-2" є важливою частиною плану Росії щодо збільшення виробництва та експорту скрапленого природного газу, а також розвитку північного морського шляху. Водночас західні санкції суттєво ускладнили його втілення.

Через економічні проблеми Путін навіть підписав указ, що дозволяє стратегічним компаніям, таким як "Новатек", "Арктик СПГ-2", "Ямал СПГ", "Сургутнефтегаз", "Лазурит" тощо, самостійно визначати обсяг і склад інформації про свою діяльність, що підлягає розкриттю.

"Це свідчить, що справи в цьому секторі економіки набагато гірші, ніж декларує Кремль", - зазначили у Службі зовнішньої розвідки.