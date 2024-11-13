Проект "Арктик СПГ-2" российской компании "Новатек" сократил производство сжиженного природного газа на 90 процентов. Причиной послужили западные санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Службы внешней разведки.
Отмечается, что западные санкции оказали влияние на российский сектор сжиженного природного газа (СПГ), усложнив производство и экспорт этого ресурса.
Так, с 1 ноября фиксируется принадлежит "Новатеку" сокращение производства "Арктик СПГ-2" на 90 процентов. С начала месяца месторождения, поставляющие газ, производили всего 0,4 млн кубометров в день. Это самый низкий показатель с сентября 2023 года.
Проект "Арктик СПГ-2" является важной частью плана России по увеличению производства и экспорта сжиженного природного газа, а также развитию северного морского пути. В то же время, западные санкции существенно усложнили его воплощение.
Из-за экономических проблем Путин даже подписал указ, разрешающий стратегическим компаниям, таким как "Новатек", "Арктик СПГ-2", "Ямал СПГ", "Сургутнефтегаз", "Лазурит" и т.п., самостоятельно определять объем и состав информации о своей деятельности, что подлежит раскрытию.
"Это свидетельствует, что дела в этом секторе экономики гораздо хуже, чем декларирует Кремль", - отметили в Службе внешней разведки.
Напомним, в ноябре 2023 года проект "Арктик СПГ-2" российской компании "Новатек" попал под западные санкции из-за войны России против Украины.
Соединенные Штаты также ввели санкции против сотен юридических и физических лиц за поддержку военных усилий России, включая компании, поддерживающие разработку проекта Арктик СПГ-2 и его поставки сжиженного природного газа.
В этом году сообщалось, что Россия не может получать суда для проекта "Арктик СПГ-2" из-за санкций США.
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