У російській Пермі літак зав'яз у кучугурах (відео)

Дріфт злітною смугою влаштував пасажирський літак, який виконував рейс Перм - Москва. Пілот не зміг підняти в повітря борт, і судно під час розгону стало заносити, після чого воно врізалося в кучугури та просто там зав'язло.

Пасажирів евакуювали та відправили до будівлі аеропорту. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Стали затримувати та переносити рейси. Причому не лише авіакомпанії "Победа" до Москви та Мінеральних Вод, а й вильоти до Санкт-Петербурга, Сочі та Москви інших авіакомпаній.

"Спочатку рейс переносили через погоду, але коли все ж таки вирішили летіти, лайнер не зміг навіть доїхати до самої ВПП - під час руління його занесло і він зав'язав у снігу", - йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Baza.

Також у мережі опублікували відео з місця події.