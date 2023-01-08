В российской Перми самолет завяз в сугробах (видео)

Дрифт на взлетной полосе устроил пассажирский самолет, выполнявший рейс Пермь - Москва. Пилот не смог поднять в воздух борт, и судно во время разгона стало сильно заносить, после чего оно врезалось в сугробы и просто там завязло.

Пассажиров эвакуировали, и отправили в здание аэропорта. В результате инцидента никто не пострадал.

Стали задерживать и переносить рейсы. Причем не только авиакомпании "Победа" до Москвы и Минеральных Вод, но и вылеты в Санкт-Петербург, Сочи и Москву других авиакомпаний.

"Сначала рейс переносили из-за погоды, но когда все же решили лететь, лайнер не смог даже доехать до самой ВПП - во время рулежки его занесло и он завяз в снегу", - говорится в сообщении в Telegram-канале Baza.

Также в сети опубликовали видео с места происшествия.