В российской Перми самолет завяз в сугробах (видео)

В Перми (Российская Федерация) самолет авиакомпании "Победа" во время взлета занесло на заснеженной полосе, и воздушное судно врезалось и завязло в сугробах. В результате было отменено как минимум шесть рейсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание properm.
Дрифт на взлетной полосе устроил пассажирский самолет, выполнявший рейс Пермь - Москва. Пилот не смог поднять в воздух борт, и судно во время разгона стало сильно заносить, после чего оно врезалось в сугробы и просто там завязло.
Пассажиров эвакуировали, и отправили в здание аэропорта. В результате инцидента никто не пострадал.
Стали задерживать и переносить рейсы. Причем не только авиакомпании "Победа" до Москвы и Минеральных Вод, но и вылеты в Санкт-Петербург, Сочи и Москву других авиакомпаний.
"Сначала рейс переносили из-за погоды, но когда все же решили лететь, лайнер не смог даже доехать до самой ВПП - во время рулежки его занесло и он завяз в снегу", - говорится в сообщении в Telegram-канале Baza.
Также в сети опубликовали видео с места происшествия.
Ранее сообщалось, что в ноябре 2022-го в России в Тверской области в авиакатастрофе погиб чемпион по высшему пилотажу.
Напомним, перед этим в России 17 октября на жилой дом Ейска упал самолет. В результате авиакатастрофы трагедии погибли 15 человек. А через несколько дней, 23 октября, упал еще один военный самолет - на этот раз на двухэтажный дом в Иркутске.
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