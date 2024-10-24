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В російській Пермі "коктейлями Молотова" спалили офіс "Єдиної Росії"

Четвер 24 жовтня 2024 08:51
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В російській Пермі "коктейлями Молотова" спалили офіс "Єдиної Росії" Фото: в російській Пермі "коктейлями Молотова" спалили офіс "Єдиної Росії" (59.ru)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 24 жовтня в Пермі Російської Федерації підпалили офіс партії "Єдина Росія". Наразі правоохоронці розшукують двох жінок, яких підозрюють у підпалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 59.RU.

Повідомлення про пожежу надійшло о 23:41 (21:41 за київським часом). Загальна площа загорання становила 40 квадратних метрів.

За словами голови пермського відділення "Єдиної Росії" Станіслава Швецова, на камери відеоспостереження потрапили дві жінки, кожна з яких кинула по пляшці "коктейлю Молотова".

"Ми два дні тому відправляли гуманітарний вантаж, інформація про це була на федеральному каналі. І якщо скласти два і два, то це помста", - заявив перший заступник секретаря регіонального відділення "Єдиної Росії".

Наразі правоохоронці розшукують обидвох жінок.

"Єдина Росія"

"Єдина Росія" - провідна політична партія в Росії, заснована у 2001 році. Є ключовою силою на політичній арені країни, тісно пов’язана з чинним керівництвом, зокрема з диктатором Володимиром Путіним. Партія позиціонує себе як центрична, проте в дійсності підтримує консервативну та націоналістичну політику.

"Єдина Росія" має більшість у Державній Думі, що дозволяє їй активно впливати на прийняття законів і політичних рішень.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як торік, у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області підірвали регіональний штаб "Єдиної Росії".

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