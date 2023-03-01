Російський олігарх Тиньков попросив Британію скасувати санкції проти нього

"Я підтримую рішення уряду Великобританії запровадити санкції проти людей, які підтримують російського диктатора Володимира Путіна чи сприяють війні. Сумно, що вони помилково подумали, що я один із тих людей. Зняття санкцій з мене було б справедливим і сигналізувало, що західні санкції спрямовані не на всіх росіян, а лише на тих, хто підтримує Путіна та його вторгнення", - йдеться у заяві.

Його підтримав російський бізнесмен Михайло Ходорковський, який теж звертався до МЗС Британії та просив уряд зняти санкції з Олега Тинькова.

"Кожна фізична чи юридична особа, яка під санкціями, має право оскаржити своє призначення, і для цього існує чіткий законний спосіб", - відповіли у МЗС Британії.

Спільник російського опозиціонера Олексія Навального Леонід Волков теж виступив на підтримку Тинькова. За його словами, він лобіює європейських, британських та американських чиновників, аби ті розширили санкції проти РФ та включили до списку обмежень 6000 російських чиновників та посібників Кремля.

Раніше він звертався до ЄС з проханням зняти санкції з російських олігархів, які публічно засуджують війну РФ проти України. Волков навів приклад та пояснив, що російські олігархи Михайло Фрідман, Петро Авен, Герман Хан та Олексій Кузьмічов заслуговують на виключення зі списку західних санкцій.

Представник Єврокомісії заявив, що припинення війни та беззастережне виведення російських військ з України є одними з основних попередніх умов пом'якшення санкцій.