Российский олигарх Тиньков попросил Британию отменить санкции против него

"Я поддерживаю решение правительства Великобритании ввести санкции против людей, поддерживающих российского диктатора Владимира Путина или способствующих войне. Печально, что они ошибочно подумали, что я один из тех людей. Снятие санкций с меня было бы справедливым и сигнализировало, что западные санкции направлены не на всех россиян, а только тех, кто поддерживает Путина и его вторжение", - говорится в заявлении.

Его поддержал российский бизнесмен Михаил Ходорковский, который тоже обращался в МИД Британии и просил правительство снять санкции с Олега Тинькова.

"Каждое физическое или юридическое лицо, под санкциями, имеет право обжаловать свое назначение, и для этого существует четкий законный способ", - ответили в МИД Британии.

Сообщник российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков тоже выступил в поддержку Тинькова. По его словам, он лоббирует европейских, британских и американских чиновников, чтобы те расширили санкции против РФ и включили в список ограничений 6000 российских чиновников и пособий Кремля.

Ранее он обращался в ЕС с просьбой снять санкции с российских олигархов, публично осуждающих войну РФ против Украины. Волков привел пример и объяснил, что российские олигархи Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев заслуживают исключения из списка западных санкций.

Представитель Еврокомиссии заявил, что прекращение войны и безоговорочный вывод российских войск из Украины являются одними из основных предварительных условий смягчения санкций.