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Російський олігарх розповідав, що став "тіньовим" власником всього Forbes, - WP

Росія, Субота 21 жовтня 2023 21:21
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Російський олігарх розповідав, що став "тіньовим" власником всього Forbes, - WP Фото: власник російського Forbes Магомед Мусаєв (flickr.com/gvacapital)
Автор: Каріна Левицька

Власник російського Forbes, олігарх Магомед Мусаєв у приватних розмовах із партнерами стверджував, що став тіньовим власником глобальної медіагрупи Forbes.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За даними видання, у червні Мусаєв заявив партнерам, що він є покупцем Forbes і нібито уклав угоду всього свого життя.

"Я щойно купив глобальний Forbes", - сказав Мусаєв одному зі своїх партнерів, маючи на увазі Forbes Media Group, до складу якої входить американське видання журналу.

"Ви ж розумієте, коли у вас в руках ключ від найавторитетнішого світового бренду, цей ключ відкриє мені доступ до будь-кого", - нібито додав він.

Як свідчать відеозаписи, Мусаєв повторював це твердження знову і знову,. На відеозаписі, який переглянув The Post, він називає бізнесмена Остіна Рассела "обличчям" угоди та наполягає на тому, щоб його власну причетність до неї замовчували.

Нагадаємо, раніше Forbes повідомляло, що Росія за 18 місяців повномасштабного вторгнення в Україну витратила на війну близько 167,3 млрд доларів

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