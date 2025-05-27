Російський обстріл забрав життя науковця Миколи Ліхтера: час і місце прощання

Зранку неділі, 25 травня, у селі Мархалівка Фастівського району Київської області внаслідок масованого ворожого обстрілу загинув видатний науковець - 77-річний Микола Ліхтер. Прощальна панахида та поховання заплановані на сьогодні, 27 травня.
Докладніше про обставини трагічної події, досягнення Ліхтера за життя та прощання з науковцем, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Про загибель науковця повідомила вдень 25 травня 2025 року кафедра Національного університету біоресурсів та природокористування (НУБіП) України, де він обіймав посаду доцента.
"З глибоким сумом та болем у серці повідомляємо про непоправну втрату… На 77 році пішов з життя Ліхтер Микола Іванович, загинув під час чергової атаки країни терористки", - йдеться у дописі кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві (ТПСВ) у Facebook.
Наголошується, що колектив втратив "сильну характером і водночас чуйну, віддану своїй справі, людину".
"Поділяємо біль і горе родини, близьких та друзів. Нехай Господь дасть сили пережити цю втрату. Схиляємо голови у скорботі… Царство небесне", - додали у публікації.
Ввечері понеділка, 26 травня, загибель Ліхтера підтвердила його донька - Тетяна Бондаренко.
"Недільного ранку 25.05.2025, на 77 році життя, під час ворожих обстрілів, в селі Мархалівка, загинула моя близька і рідна людина, мій батько, Ліхтер Микола Іванович", - написала вона у своєму Facebook.
Уточнюється, що він був "працьовитою і відданою людиною хорошим справам на роботі та з людьми".
"Дякую вам, співробітники НУБіП і друзі мого тата за підтримку, розуміння. "Глибокий смуток переповнює моє серце, одна думка тішить, що ти вже із Богом на небі, мій тато. Царство тобі небесне, земля тобі пухом, ти з Богом назавжди", - підсумувала донька Ліхтера.
Згідно з інформацією Київ24.news, в цілому Ліхтер жив у Києві, проте часто їздив у Мархалівку, щоб відпочити на природі.
Дружина загиблого розповіла, що цього разу мала погане передчуття й просила чоловіка не їхати. Попри це Ліхтер вирішив все ж таки провести деякий час у селі.
Уточнюється, що будинок науковця майже не постраждав, однак уламок ворожого снаряда смертельно його поранив.
Згідно з інформацією кафедри НУБіП, Микола Ліхтер був:
"За майже 50-річний стаж працював асистентом, старшим науковим співробітником, заступником декана факультетів ветеринарного та зооінженерного, доцентом", - розповіли українцям.
Наголошується, що він - як висококваліфікований викладач з великим досвідом педагогічної та науково-практичної роботи - зробив значний внесок:
Зранку середи, 27 травня, у групі "Рідне село Мархалівка" у Facebook повідомили, що прощальна панахида за Миколою Івановичем Ліхтером, який трагічно загинув 25 травня, відбудеться саме в цей день - о 14:00.
Церемонія прощання відбудеться за адресою: вулиця Шевченка, 12 (будинок, де проживав науковець).
Поховання заплановане на 15:00 - на місцевому сільському кладовищі.
"Просимо вас долучитися до вшанування пам'яті Миколи Івановича та підтримати його родину в цей важкий час. Закликаємо всіх небайдужих допомогти дружині загиблого", - йдеться у публікації.
Уточнюється, що назва збору: "Похорони Ліхтер М.І". Реквізити для допомоги:
"Будь-який внесок - це прояв людяності й підтримки", - зауважила адміністратор групи Іванна Коваленко.
Нагадаємо, в ніч на 25 травня 2025 року країна-агресор здійснила масштабний комбінований повітряний удар по Україні, застосувавши рекордну кількість дронів і ракет різного типу. При цьому українська ППО збила значну частину ворожих цілей.
Тієї ночі військові літаки у повітря підняла навіть Польща (разом із країнами-союзниками). Крім того, напоготові були наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: публікації у Facebook Кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві (ТПСВ) Національного університету біоресурсів та природокористування України, Тетяни Бондаренко, групи "Рідне село Мархалівка", Київ24.news.
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