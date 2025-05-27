Российский обстрел унес жизнь ученого Николая Лихтера: время и место прощания

Утром воскресенья, 25 мая, в селе Мархалевка Фастовского района Киевской области в результате массированного вражеского обстрела погиб выдающийся ученый - 77-летний Николай Лихтер. Прощальная панихида и похороны запланированы на сегодня, 27 мая.
Подробнее об обстоятельствах трагического события, достижениях Лихтера при жизни и прощании с ученым, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
О гибели ученого сообщила днем 25 мая 2025 года кафедра Национального университета биоресурсов и природопользования (НУБиП) Украины, где он занимал должность доцента.
"С глубокой скорбью и болью в сердце сообщаем о невосполнимой утрате... На 77 году ушел из жизни Лихтер Николай Иванович, погиб во время очередной атаки страны террористки", - говорится в посте кафедры технологий в птицеводстве, свиноводстве и овцеводстве (ТПСО) в Facebook.
Отмечается, что коллектив потерял "сильного характером и одновременно чуткого, преданного своему делу, человека".
"Разделяем боль и горе семьи, близких и друзей. Пусть Господь даст силы пережить эту потерю. Склоняем головы в скорби... Царство небесное", - добавили в публикации.
Вечером понедельника, 26 мая, гибель Лихтера подтвердила его дочь - Татьяна Бондаренко.
"Воскресным утром 25.05.2025, на 77 году жизни, во время вражеских обстрелов, в селе Мархалевка, погиб мой близкий и родной человек, мой отец, Лихтер Николай Иванович", - написала она в своем Facebook.
Уточняется, что он был "трудолюбивым и преданным человеком хорошим делам на работе и с людьми".
"Спасибо вам, сотрудники НУБиП и друзья моего папы за поддержку, понимание. "Глубокая грусть переполняет мое сердце, одна мысль радует, что ты уже с Богом на небе, мой папа. Царство тебе небесное, земля тебе пухом, ты с Богом навсегда", - подытожила дочь Лихтера.
Согласно информации Киев24.news, в целом Лихтер жил в Киеве, однако часто ездил в Мархалевку, чтобы отдохнуть на природе.
Жена погибшего рассказала, что в этот раз имела плохое предчувствие и просила мужа не ехать. Несмотря на это Лихтер решил все же провести некоторое время в селе.
Уточняется, что дом ученого почти не пострадал, однако обломок вражеского снаряда смертельно его ранил.
Согласно информации кафедры НУБиП, Николай Лихтер был:
"За почти 50-летний стаж работал ассистентом, старшим научным сотрудником, заместителем декана факультетов ветеринарного и зооинженерного, доцентом", - рассказали украинцам.
Отмечается, что он - как высококвалифицированный преподаватель с большим опытом педагогической и научно-практической работы - внес значительный вклад:
Утром среды, 27 мая, в группе "Рідне село Мархалівка" в Facebook сообщили, что прощальная панихида по Николаю Ивановичу Лихтеру, который трагически погиб 25 мая, состоится именно в этот день - в 14:00.
Церемония прощания состоится по адресу: улица Шевченко, 12 (дом, где проживал ученый).
Погребение запланировано на 15:00 - на местном сельском кладбище.
"Просим вас присоединиться к почтению памяти Николая Ивановича и поддержать его семью в это трудное время. Призываем всех неравнодушных помочь жене погибшего", - говорится в публикации.
Уточняется, что название сбора: "Похорони Ліхтер М.І". Реквизиты для помощи:
"Любой взнос - это проявление человечности и поддержки", - отметила администратор группы Иванна Коваленко.
Напомним, в ночь на 25 мая 2025 года страна-агрессор осуществила масштабный комбинированный воздушный удар по Украине, применив рекордное количество дронов и ракет различного типа. При этом украинская ПВО сбила значительную часть вражеских целей.
Той ночью военные самолеты в воздух подняла даже Польша (вместе со странами-союзниками). Кроме того, наготове были наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.
При подготовке материала были использованы следующие источники: публикации в Facebook Кафедры технологий в птицеводстве, свиноводстве и овцеводстве (ТПСО) Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, Татьяны Бондаренко, группы "Рідне село Мархалівка", Киев24.news.
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