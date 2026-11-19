Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Віталія Кличка.

За його словами, у Шевченківському районі, де уламки ворожого дрона впали на відкритій території, пошкоджені більше 10 автівок.

"Пошкоджене скління вікон Володимирського собору", - додав він.

Крім того, російський обстріл пошкодив скління будівлі одного із іноземних посольств.

Оновлено о 18:32

Пресслужба Православної церкви України повідомила, що від вибуху поруч з храмом хвилею вибило частину вікон у вівтарі собору і вони з рамами впали всередину.

"Пошкодження зазнали елементи східного фасаду храму. Також уламки впали на прилеглу територію, пошкодивши припарковані на узбіччі автомобілі", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, у Києві відбулося влучання ворожого боєприпаса позаду посольства Нідерландів, будівля дипмісії зазнала незначних пошкоджень.

Крім того, уламки одного з безпілотників виявили на території Міністерства закордонних справ України.