Російський обстріл пошкодив Володимирський собор
Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Києва безпілотниками було пошкоджено Володимирський собор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Віталія Кличка.
За його словами, у Шевченківському районі, де уламки ворожого дрона впали на відкритій території, пошкоджені більше 10 автівок.
"Пошкоджене скління вікон Володимирського собору", - додав він.
Крім того, російський обстріл пошкодив скління будівлі одного із іноземних посольств.
Оновлено о 18:32
Пресслужба Православної церкви України повідомила, що від вибуху поруч з храмом хвилею вибило частину вікон у вівтарі собору і вони з рамами впали всередину.
"Пошкодження зазнали елементи східного фасаду храму. Також уламки впали на прилеглу територію, пошкодивши припарковані на узбіччі автомобілі", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, у Києві відбулося влучання ворожого боєприпаса позаду посольства Нідерландів, будівля дипмісії зазнала незначних пошкоджень.
Крім того, уламки одного з безпілотників виявили на території Міністерства закордонних справ України.
РБК-Україна писало, що росіяни сьогодні вдарили безпілотниками по Києву. Внаслідок удару у деяких районах столиці виникли пожежі.
Станом на зараз відомо щонайменше про чотирьох постраждалих, а також про одного загиблого - 26-річного хлопця.