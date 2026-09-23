Російський обстріл пошкодив мережі Книгарні "Є": частина сервісів не працює

У компанії зазначили, що через наслідки російської атаки частина сервісів тимчасово недоступна. Зокрема, через перебої мережа не може повноцінно інформувати клієнтів про нові акції.

"Тут міг бути допис про вашу улюблену акцію, але внаслідок ворожого обстрілу Києва було пошкоджено телекомунікаційні мережі "Книгарня "Є", внаслідок чого частина сервісів тимчасово не доступні", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про відновлення

Наразі фахівці проводять аварійно-ремонтні роботи. У компанії перепросили клієнтів за незручності та подякували за розуміння.

Водночас фізичні магазини мережі продовжують працювати. Клієнтів запевнили, що, попри пошкодження телекомунікаційних мереж, двері книгарень залишаються відкритими.

"Попри все двері наших книгарень залишаються відкритими для вас. Завжди раді вам!" - зазначили в "Книгарні Є".