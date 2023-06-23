Російський обстріл Херсону: кількість загиблих знову зросла
Кількість загиблих внаслідок російського удару по комунальному транспортному підприємству знову зросла.
Про це заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
"У медзакладі зупинилося серце 53-річного працівника транспортного підприємства, котре сьогодні обстріляли російські терористи. Лікарі зробили все можливе, щоб врятувати життя чоловіка. На жаль, поранення виявилися надто важкими", - написав Прокудін.
Таким чином, наразі відомо про трьох загиблих внаслідок удару.
Удар по комунальному транспортному підприємству в Херсоні
Зранку, 23 червня, окупаційні війська прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству. Внаслідок удару загинув 55-річний чоловік. Зокрема ще п'ятеро його колег отримали поранення, після чого їх шпиталізували.
Через деякий час стало відомо про смерть 43-річного працівника.
"Лікарі намагалися врятувати його життя, однак травми виявилися надто тяжкими. Чоловік помер у медзакладі", - написав тоді голова ОВА.
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