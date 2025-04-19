Російський носій "Калібрів" в Чорному морі: який можливий залп

Станом на 06:00 сьогоднішнього дня у Чорному морі було зафіксовано один корабель. Він є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 6 одиниць.

В Азовському морі, як і в попередні дні, ворожі кораблі відсутні. Однак в Середземному морі військові зафіксували три кораблі, кожен з яких є ракетоносієм із загальним залпом до 12 ракет.

Крім того, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 6 суден, з них 4 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 7 суден, з них 2 продовжили рух з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - йдеться у повідомленні Генштабу.