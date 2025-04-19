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Російський носій "Калібрів" в Чорному морі: який можливий залп

Фото: російські "Калібри" присутні в Чорному морі (mod.mil.rus)
Автор: Михайло Шилін

Російські окупанти зранку, 19 квітня, знову вивели ракетоносій у Чорне море. Для України існує загроза обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Станом на 06:00 сьогоднішнього дня у Чорному морі було зафіксовано один корабель. Він є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 6 одиниць.

В Азовському морі, як і в попередні дні, ворожі кораблі відсутні. Однак в Середземному морі військові зафіксували три кораблі, кожен з яких є ракетоносієм із загальним залпом до 12 ракет.

Крім того, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 6 суден, з них 4 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 7 суден, з них 2 продовжили рух з протоки Босфор. 

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - йдеться у повідомленні Генштабу.

 

 

 

 

Нагадаємо, що речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук раніше зазначав, що "Калібри" росіян вже не є такою результативною зброєю проти України, як раніше. Він пояснив, що ефективність таких ракет істотно знизилася.

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