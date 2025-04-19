Російський носій "Калібрів" в Чорному морі: який можливий залп

Російські окупанти зранку, 19 квітня, знову вивели ракетоносій у Чорне море. Для України існує загроза обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Станом на 06:00 сьогоднішнього дня у Чорному морі було зафіксовано один корабель. Він є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 6 одиниць.
В Азовському морі, як і в попередні дні, ворожі кораблі відсутні. Однак в Середземному морі військові зафіксували три кораблі, кожен з яких є ракетоносієм із загальним залпом до 12 ракет.
Крім того, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - йдеться у повідомленні Генштабу.
Нагадаємо, що речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук раніше зазначав, що "Калібри" росіян вже не є такою результативною зброєю проти України, як раніше. Він пояснив, що ефективність таких ракет істотно знизилася.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.