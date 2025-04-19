Российский носитель "Калибров" в Черном море: какой возможен залп

По состоянию на 06:00 сегодняшнего дня в Черном море был зафиксирован один корабль. Он является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 6 единиц.

В Азовском море, как и в предыдущие дни, вражеские корабли отсутствуют. Однако в Средиземном море военные зафиксировали три корабля, каждый из которых является ракетоносителем с общим залпом до 12 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море - 6 судов, из них 4 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 7 судов, из них 2 продолжили движение из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - говорится в сообщении Генштаба.