ВМС знову фіксують ракетоносій РФ у Чорному морі: який залп "Калібрів"

Як уточнили військові, цей корабель противника у разі атаки здатен запустити загальним залпом до 4 ракет. Тим часом у Азовському морі російські кораблі досі не спостерігаються.

Однак у Середземному морі зафіксовано 3 ворожих кораблі, з яких 2 є носіями "Калібрів" загальним залпом до 22 ракет.

Крім того, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 3 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 1 корабель, який рухався з протоки Босфор.

Також у ВМС ЗСУ вчергове констатували, що країна-агресор не припиняє порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.