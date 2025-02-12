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ВМС знову фіксують ракетоносій РФ у Чорному морі: який залп "Калібрів"

Фото: загроза обстрілу для України продовжується (youtube.com)
Автор: Михайло Шилін

В акваторії Чорного моря вранці, 12 лютого, зафіксовано один військовий корабель Росії, який країна-агресор продовжує тримати на бойовому чергування. На борту розміщено крилаті ракети типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Військово-Морських Сил ЗСУ.

Як уточнили військові, цей корабель противника у разі атаки здатен запустити загальним залпом до 4 ракет. Тим часом у Азовському морі російські кораблі досі не спостерігаються.

Однак у Середземному морі зафіксовано 3 ворожих кораблі, з яких 2 є носіями "Калібрів" загальним залпом до 22 ракет.

Крім того, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 3 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 1 корабель, який рухався з протоки Босфор.

Також у ВМС ЗСУ вчергове констатували, що країна-агресор не припиняє порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

 

Нагадаємо, що в ніч з 10 на 11 лютого російські окупанти здійснили комбіновану атаку на Україну. Окрім дронів та балістичних ракет близько 23:30, росіяни запустили "Калібри" з Чорного моря, про що інформували Повітряні сили ЗСУ.

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