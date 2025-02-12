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ВМС снова фиксируют ракетоноситель РФ в Черном море: какой залп "Калибров"

Фото: угроза обстрелов для Украины продолжается (youtube.com)
Автор: Михаил Шилин

В акватории Черного моря утром, 12 февраля, зафиксирован один военный корабль России, который страна-агрессор продолжает держать на боевом дежурстве. На борту размещены крылатые ракеты типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Военно-Морских Сил ВСУ.

Как уточнили военные, этот корабль противника в случае атаки способен запустить общим залпом до 4 ракет. Между тем в Азовском море российские корабли до сих пор не наблюдаются.

Однако в Средиземном море зафиксировано 3 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями "Калибров" общим залпом до 22 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 3 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 1 корабль, который двигался из пролива Босфор.

Также в ВМС ВСУ в очередной раз констатировали, что страна-агрессор не прекращает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним, что в ночь с 10 на 11 февраля российские оккупанты совершили комбинированную атаку на Украину. Кроме дронов и баллистических ракет около 23:30, россияне запустили "Калибры" из Черного моря, о чем информировали Воздушные силы ВСУ.

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