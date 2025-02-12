ВМС снова фиксируют ракетоноситель РФ в Черном море: какой залп "Калибров"

Как уточнили военные, этот корабль противника в случае атаки способен запустить общим залпом до 4 ракет. Между тем в Азовском море российские корабли до сих пор не наблюдаются.

Однако в Средиземном море зафиксировано 3 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями "Калибров" общим залпом до 22 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море - 3 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 1 корабль, который двигался из пролива Босфор.

Также в ВМС ВСУ в очередной раз констатировали, что страна-агрессор не прекращает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.