ВМС снова фиксируют ракетоноситель РФ в Черном море: какой залп "Калибров"

В акватории Черного моря утром, 12 февраля, зафиксирован один военный корабль России, который страна-агрессор продолжает держать на боевом дежурстве. На борту размещены крылатые ракеты типа "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Военно-Морских Сил ВСУ.
Как уточнили военные, этот корабль противника в случае атаки способен запустить общим залпом до 4 ракет. Между тем в Азовском море российские корабли до сих пор не наблюдаются.
Однако в Средиземном море зафиксировано 3 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями "Калибров" общим залпом до 22 ракет.
Кроме того, за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:
Также в ВМС ВСУ в очередной раз констатировали, что страна-агрессор не прекращает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Напомним, что в ночь с 10 на 11 февраля российские оккупанты совершили комбинированную атаку на Украину. Кроме дронов и баллистических ракет около 23:30, россияне запустили "Калибры" из Черного моря, о чем информировали Воздушные силы ВСУ.
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