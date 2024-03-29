UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російський "Норнікель" поскаржився, що клієнти з ЄС відмовляються купувати їхню продукцію

Архівне фото: російський "Норнікель" поскаржився на проблеми через санкції (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Деякі клієнти металургійної компанії "Норнікель" у Європейському союзі відмовляються купувати продукцію, виготовлену з російських металів.

Про це заявив віце-президент компанії з продажу Антон Берлін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Варто зазначити, що "Норнікель" є найбільшим у світі виробником паладію і великим виробником високоякісного нікелю.

При цьому сам "Норнікель" і його метали не є об'єктом західних санкцій, але деякі споживачі добровільно уникають угод з його металами і продукцією.

Представник російського підприємства додав, що вже постраждав фінський завод "Норнікеля" Harjavalta, який виробляє в Європі акумуляторні матеріали для електромобілів.

Підприємство сфокусувалося на Азію

Берлін також повідомив, що багато банків відмовилися приймати і переказувати гроші за російську продукцію. "Норнікель" продовжує стикатися з труднощами у відносинах з портами, суднами і страховими компаніями.

"Ми перебудовуємо нашу систему продажів. У таких умовах головна мета - продати все, що ми виробляємо", - сказав він.

Після лютого 2022 року "Норнікель" змінив географію продажів, змістивши фокус на Азію, частка якої у виручці компанії торік уперше в її історії перевищила 50%. За його словами, Китай став найбільшим ринком збуту "Норнікеля".

Доля "Норнікеля" після початку війни РФ проти України

У січні минулого року глава "Норнікеля" Володимир Потанін, один із найбагатших людей Росії, заявив, що металургійний гігант переглядає свою стратегію і налагоджує тісніші зв'язки з такими країнами, як Китай, Туреччина і Марокко, через західні санкції щодо російської економіки.

Однак пізніше "Норнікель" відкрив офіс у Дубаї, ставши найбільшою металургійною і гірничодобувною компанією, яка відкрила представництво в Об'єднаних Арабських Еміратах після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзРосійська ФедераціяКитай