Російський наступ став найповільнішим серед усіх воєн за останнє століття, - CSIS

Автори звіту, проаналізувавши масив даних та понад 20 000 інцидентів ударів по російських об'єктах, дійшли висновку, що ситуація на полі бою кардинально змінюється через надзвичайно високі втрати РФ, стагнацію наземних операцій та новітню тактику українських військ із застосуванням штучного інтелекту.

Астрономічні втрати та дефіцит поповнення

Згідно з оцінками CSIS, з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року до червня 2026 року збройні сили РФ зазнали приблизно 1,4 мільйона бойових втрат (убитими, пораненими та зниклими безвісти). З цієї кількості від 400 000 до 450 000 становлять безповоротні втрати (загиблі).

Автори дослідження наголошують, що ці цифри є безпрецедентними: вони у понад чотири рази перевищують загальні втрати США у всіх війнах після Другої світової війни та у понад дев'ять разів - сукупні втрати СРСР і Росії за цей же період (включно з війнами в Афганістані та Чечні).

Більше того, у першій половині 2026 року щомісячні втрати Росії склали від 30 000 до 34 000 осіб, що перевищує її здатність вербувати нових солдатів (близько 27 000 новобранців на місяць).

Співвідношення втрат між Росією та Україною, яке більшу частину війни трималося на рівні 2:1 або 3:1, у 2026 році зросло до 8:1 на користь України.

Найповільніший наступ і втрата територій

Сет Джонс та Райлі МакКейб у своєму дослідженні констатують, що російський наземний наступ фактично зупинився. Просування окупаційних військ вимірюється десятками метрів на добу, що робить його одним із найповільніших у військовій історії за останнє століття (темпи порівнянні з битвою на Соммі під час Першої світової війни):

Поблизу Костянтинівки : в середньому 50 метрів на день.

Навколо Покровська: близько 70 метрів на день.

Навколо Слов'янська: 90 метрів на день.

Водночас навесні 2026 року російський територіальний контроль в Україні почав скорочуватися.

У квітні та травні російські війська втратили більше територій, ніж змогли захопити, що призвело до чистої втрати близько 400 квадратних кілометрів. Це перші щомісячні чисті втрати РФ із серпня 2024 року.

Роль ШІ та кампанія українських ударів

Дослідники CSIS підкреслюють успішність української кампанії з повітряного перехоплення, в якій масово використовуються безпілотники та ракети. Україна завдавала ударів як по ближніх цілях (Крим, Бєлгород), так і по глибокому тилу ворога на відстані понад 6000 кілометрів від Києва (наприклад, по авіабазі Українка).

Особлива увага у звіті приділяється інтеграції штучного інтелекту. Аналітики наводять приклад українського автономного ударного безпілотника Hornet вартістю 6000 доларів і радіусом дії до 150 км.

Цей дрон використовує бортовий ШІ для аналізу відео в реальному часі, розпізнавання легітимних цілей від макетів та здійснення ударів без потреби у супутниковому зв'язку, що робить його невразливим до російських систем РЕБ.

За оцінками, понад 90% російських втрат у так званих "зонах ураження" (шириною 20-40 км вздовж лінії фронту) є наслідком роботи безпілотників, а не стрілецьких боїв.