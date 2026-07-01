Мільярд гривень на вибухівку: Україна запускає масштабне виробництво для фронту

Brave1 підсумовує перший грантовий конкурс на виробництво вибухових речовин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Михайла Федорова.

Україна масштабує виробництво вибухівки

Федоров заявив про інвестиції майже у 1 млрд грн на виробництво українських вибухових речовин.

"Наше завдання - перемагати ворога в кожному технологічному циклі. Одну з ключових ролей у цьому відіграє кластер Brave1. Сьогодні він підсумовує перший грантовий конкурс на виробництво вибухових речовин", - уточнив Федоров.

Загалом шість українських компаній отримають фінансування. Кожна з них зможе виробляти від 7 тонн вибухових речовин щомісяця. Надалі можливе масштабування виробництва.

"Зараз у світі дефіцит вибухівки. Для України це критично важливо, адже вона потрібна для виробництва боєприпасів, дронів та інших засобів ураження. Загальна вартість проєктів - 944 млн грн, із них 620 млн грн - державне співфінансування".

Фундамент для українського ВПК

Федоров назвав масштабування виробництва вибухівки основою для збільшення виробництва українських боєприпасів, ракет, дронів та інших засобів ураження.

"Це нові виробничі лінії, нові спроможності та критично важливі компоненти для української зброї", - повідомив він.

Роль Brave1 в оборонних технологіях

За словами міністра, за три роки Brave1 став найбільшим венчурним defense tech-інвестором у Європі, видавши майже 1000 грантів на понад 5,8 млрд грн.

Brave1 - це екосистема, яка об’єднує:

понад 2500 компаній,

більш ніж 5000 оборонних розробок,

військових,

інженерів,

виробників,

інвесторів,

державу.

Мета одна - максимально швидко створювати технології для фронту.

"Саме швидкість переходу від ідеї до масового застосування на фронті сьогодні є нашою головною конкурентною перевагою. Виробництво вибухових речовин - лише один із напрямів, у які сьогодні інвестуємо", - зауважив міністр.

Оновлення Brave1

Федоров додав, що грантова програма Brave1 постійно оновлюється: з'явилися 53 нові технологічні пріоритети:

матеріали і компоненти для ракет, ройових систем та автономних дронів;

високоточні боєприпаси,

підводні дрони,

РЕБ проти КАБів і ракет;

лазерна зброя та інші напрям.

Також важливо, що українські розробники можуть отримати від 500 тис. до 8 млн грн на розвиток своїх технологій.

За словами Федорова, починає роботу спеціальна грантова програма в межах BraveTech EU для розвитку проривних оборонних технологій.

"Окремий напрям - Brave Prime, який відкриває новий формат співпраці зі світовими лідерами оборонної індустрії. Першими партнерами стали SAAB та Airbus", - повідомив він.

Наступний крок - відкрити українським виробникам доступ до світового ринку, залучити більше інвестицій, збільшити виробничі спроможності та масштабувати українські технології.