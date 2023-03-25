Російський наступ на Бахмут захлинувся, - британська розвідка

"Україна також зазнала тяжких втрат під час своєї оборони", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається у зведенні, ситуацію також посилила напруженість у відносинах між Міністерством оборони Росії та групою "Вагнер", які надають війська у цьому секторі.

За даними британської розвідки, Росія, ймовірно, змістила свій оперативний фокус у бік Авдіївки, на південь від Бахмута, і в сектор Кремінна-Сватове на півночі, райони, де Росія, ймовірно, лише прагне стабілізувати свою лінію фронту.

"Це передбачає загальне повернення до більш оборонної оперативної схеми після непереконливих результатів спроб провести загальний наступ із січня 2023 року", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російські генерали побоюються великого наступу ЗСУ на півночі Луганської області. При цьому вони намагаються відсунути лінію фронту від Сватового та Кремінної.