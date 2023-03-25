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Российское наступление на Бахмут захлебнулось, - британская разведка

Фото: российское наступление захлебнулось (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Атака российских войск на город Бахмут на Донбассе практически застопорилась. В первую очередь, это результат крайнего истощения российских сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Украина также понесла тяжелые потери во время своей обороны", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, ситуацию также усугубила напряженность в отношениях между Министерством обороны России и группой "Вагнер", которые предоставляют войска в этом секторе.

По данным британской разведки, Россия, вероятно, сместила свой оперативный фокус в сторону Авдеевки, к югу от Бахмута, и в сектор Кременная-Сватово на севере, районы, где Россия, вероятно, только стремится стабилизировать свою линию фронта.

"Это предполагает общий возврат к более оборонительной оперативной схеме после неубедительных результатов попыток провести общее наступление с января 2023 года", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, российские генералы опасаются крупного наступления ВСУ на севере Луганской области. При это они пытаются отодвинуть линию фронта от Сватово и Кременной.

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ДонбассБахмут