Російський мільярдер Алтушкін фінансує батальйон "штурмовиків", які воюють на Донбасі, - ЗМІ

Власник "Російської мідної компанії" мільярдер Ігор Алтушкін є основним фінансовим спонсором російського батальйону "Урал", який воює проти українського народу на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
Нагадаємо, сьогодні військові РФ з "Ураганів" обстріляли Курахове на Донбасі та пошкодили лікарню.
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