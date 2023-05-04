Російський "Лукойл" остаточно продав свій нафтопереробний завод в Італії

Кіпрська GOI Energy повідомила, що прагне перетворити нафтопереробний завод на один з основних енергетичних центрів Європи за рахунок синергії з промисловими партнерами, включаючи торговця сировинними товарами Trafigura.

Зазначається, що ISAB та Trafigura підписали довгострокові комерційні угоди, які забезпечать безперебійність поставок сировини та закупівлю готової продукції. Trafigura відіграватиме ключову роль у забезпеченні повноцінної роботи НПЗ у майбутньому.

Завод ISAB на Сицилії переробляє 320 000 барелів нафти щодня, що становить п'яту частину нафтопереробних потужностей Італії.

Хоча "Лукойл" безпосередньо не піддавався західним санкціям щодо Росії, нафтопереробний завод ISAB постраждав від ембарго на постачання російської нафти, оскільки банки не хотіли фінансувати закупівлі для компанії, пов'язаної з РФ.