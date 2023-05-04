Российский "Лукойл" окончательно продал свой нефтеперерабатывающий завод в Италии

Кипрская GOI Energy сообщила, что стремится превратить нефтеперерабатывающий завод в один из основных энергетических центров Европы за счет синергии с промышленными партнерами, включая торговца сырьевыми товарами Trafigura.

ISAB и Trafigura подписали долгосрочные коммерческие соглашения, которые обеспечат бесперебойность поставок сырья и закупку готовой продукции. Trafigura будет играть ключевую роль в обеспечении полноценной работы НПЗ в будущем.

Завод ISAB в Сицилии перерабатывает 320 000 баррелей нефти ежедневно, что составляет пятую часть нефтеперерабатывающих мощностей Италии.

Хотя "Лукойл" напрямую не подвергался западным санкциям в отношении России, нефтеперерабатывающий завод ISAB пострадал от эмбарго на поставку российской нефти, поскольку банки не хотели финансировать закупки для компании, связанной с РФ.