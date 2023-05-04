Российский "Лукойл" окончательно продал свой нефтеперерабатывающий завод в Италии

Дочерняя компания российского "Лукойла" завершила продажу нефтеперерабатывающего завода ISAB в Италии. Ее купила кипрская частная инвестиционная компания GOI Energy после одобрения итальянскими властями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя "Лукойла", которое приводит Reuters.
Кипрская GOI Energy сообщила, что стремится превратить нефтеперерабатывающий завод в один из основных энергетических центров Европы за счет синергии с промышленными партнерами, включая торговца сырьевыми товарами Trafigura.
ISAB и Trafigura подписали долгосрочные коммерческие соглашения, которые обеспечат бесперебойность поставок сырья и закупку готовой продукции. Trafigura будет играть ключевую роль в обеспечении полноценной работы НПЗ в будущем.
Завод ISAB в Сицилии перерабатывает 320 000 баррелей нефти ежедневно, что составляет пятую часть нефтеперерабатывающих мощностей Италии.
Хотя "Лукойл" напрямую не подвергался западным санкциям в отношении России, нефтеперерабатывающий завод ISAB пострадал от эмбарго на поставку российской нефти, поскольку банки не хотели финансировать закупки для компании, связанной с РФ.
Напомним, что Италия с октября 2022 года работала над тем, чтобы сохранить нефтеперерабатывающий завод, принадлежавший российскому "Лукойлу".
В свою очередь власти США заверили Италию, что ее банкам не грозят штрафы за нарушение санкций, если они помогут заводу покупать нероссийскую нефть.
Недавно Италия начала пересматривать сделку по продаже НПЗ "Лукойла" из-за возможных связей покупателя с РФ.
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