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Російський "Лукойл" опинився під масштабною хакерською атакою

Фото: російський "Лукойл" опинився під масштабною хакерською атакою 26 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російський "Лукойл" потрапив під масштабну хакерську атаку 26 березня. Уся система компанії не працює, починаючи з ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

За словами джерел Baza, сьогодні вранці співробітники компанії не змогли зайти у свої робочі комп'ютери, оскільки екран показав дивне повідомлення про поломку, підозріло схоже на злом.

"Усім працівникам надійшло розпорядження не заходити в робочі акаунти, використовуючи логіни та паролі, щоб не було витоку даних", - йдеться в повідомленні.

Зараз доступ до системи клієнтських користувачів і внутрішніх баз компанії закрито.

"При цьому йдеться як про головний офіс, так і регіональні відділення. Скільки часу займе відновлення - невідомо", - зазначається в Telegram-каналі.

Як повідомило джерело, минулого року після схожої атаки систему відновлювали близько 3 днів.

 

Що відомо про "Лукойл" і атаки на компанію

"Лукойл" - одна з найбільших російських нафтових компаній, друга за обсягами нафтовидобутку в Росії.

Зазначимо, що це не перша хакерська атака на "Лукойл". Так, у січні ГУР атакувало російський нафтовий сектор. Головною метою були сервіси компанії "Лукойл".

Зазначимо й те, що часто заводи компанії потрапляють і під атаки дронів. Наприклад, масштабна пожежа сталася на НПЗ у Волгограді 15 січня. Завод належить компанії "Лукойл".

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