Російський "Лукойл" опинився під масштабною хакерською атакою

Російський "Лукойл" потрапив під масштабну хакерську атаку 26 березня. Уся система компанії не працює, починаючи з ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza .

За словами джерел Baza, сьогодні вранці співробітники компанії не змогли зайти у свої робочі комп'ютери, оскільки екран показав дивне повідомлення про поломку, підозріло схоже на злом.

"Усім працівникам надійшло розпорядження не заходити в робочі акаунти, використовуючи логіни та паролі, щоб не було витоку даних", - йдеться в повідомленні.

Зараз доступ до системи клієнтських користувачів і внутрішніх баз компанії закрито.

"При цьому йдеться як про головний офіс, так і регіональні відділення. Скільки часу займе відновлення - невідомо", - зазначається в Telegram-каналі.

Як повідомило джерело, минулого року після схожої атаки систему відновлювали близько 3 днів.