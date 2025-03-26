Російський "Лукойл" опинився під масштабною хакерською атакою
Російський "Лукойл" потрапив під масштабну хакерську атаку 26 березня. Уся система компанії не працює, починаючи з ранку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.
За словами джерел Baza, сьогодні вранці співробітники компанії не змогли зайти у свої робочі комп'ютери, оскільки екран показав дивне повідомлення про поломку, підозріло схоже на злом.
"Усім працівникам надійшло розпорядження не заходити в робочі акаунти, використовуючи логіни та паролі, щоб не було витоку даних", - йдеться в повідомленні.
Зараз доступ до системи клієнтських користувачів і внутрішніх баз компанії закрито.
"При цьому йдеться як про головний офіс, так і регіональні відділення. Скільки часу займе відновлення - невідомо", - зазначається в Telegram-каналі.
Як повідомило джерело, минулого року після схожої атаки систему відновлювали близько 3 днів.
Що відомо про "Лукойл" і атаки на компанію
"Лукойл" - одна з найбільших російських нафтових компаній, друга за обсягами нафтовидобутку в Росії.
Зазначимо, що це не перша хакерська атака на "Лукойл". Так, у січні ГУР атакувало російський нафтовий сектор. Головною метою були сервіси компанії "Лукойл".
Зазначимо й те, що часто заводи компанії потрапляють і під атаки дронів. Наприклад, масштабна пожежа сталася на НПЗ у Волгограді 15 січня. Завод належить компанії "Лукойл".
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