Российский "Лукойл" оказался под масштабной хакерской атакой
Российский "Лукойл" попал под масштабную хакерскую атаку 26 марта. Вся система компании не работает, начиная с утра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.
По словам источников Baza, сегодня утром сотрудники компании не смогли зайти в свои рабочие компьютеры, поскольку экран показал странное сообщение о поломке, подозрительно похожее на взлом.
"Всем работникам поступило распоряжение не заходить в рабочие аккаунты, используя логины и пароль, чтобы не было утечки данных", - говорится в сообщении.
Сейчас доступ к системе клиентских пользователей и внутренним базам компании закрыт.
"При этом речь идет как о головном офисе, так и региональных отделениях. Сколько времени займет восстановление - неизвестно", - отмечается в Telegram-канале.
Как сообщил источник, в прошлом году после похожей атаки систему восстанавливали около 3 дней.
Что известно о "Лукойле" и атаках на компанию
"Лукойл" - одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объемам нефтедобычи в России.
Отметим, что это не первая хакерская атака на "Лукойл". Так, в январе ГУР атаковало российский нефтяной сектор. Главной целью были сервисы компании "Лукойл".
Отметим и то, что часто заводы компании попадают и под атаки дронов. Например, масштабный пожар произошел на НПЗ в Волгограде 15 января. Завод принадлежит компании "Лукойл".
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