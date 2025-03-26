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Российский "Лукойл" оказался под масштабной хакерской атакой

Россия, Среда 26 марта 2025 10:13
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Российский "Лукойл" оказался под масштабной хакерской атакой Фото: российский "Лукойл" оказался под масштабной хакерской атакой 26 марта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российский "Лукойл" попал под масштабную хакерскую атаку 26 марта. Вся система компании не работает, начиная с утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По словам источников Baza, сегодня утром сотрудники компании не смогли зайти в свои рабочие компьютеры, поскольку экран показал странное сообщение о поломке, подозрительно похожее на взлом.

"Всем работникам поступило распоряжение не заходить в рабочие аккаунты, используя логины и пароль, чтобы не было утечки данных", - говорится в сообщении.

Сейчас доступ к системе клиентских пользователей и внутренним базам компании закрыт.

"При этом речь идет как о головном офисе, так и региональных отделениях. Сколько времени займет восстановление - неизвестно", - отмечается в Telegram-канале.

Как сообщил источник, в прошлом году после похожей атаки систему восстанавливали около 3 дней.

Что известно о "Лукойле" и атаках на компанию

"Лукойл" - одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объемам нефтедобычи в России.

Отметим, что это не первая хакерская атака на "Лукойл". Так, в январе ГУР атаковало российский нефтяной сектор. Главной целью были сервисы компании "Лукойл".

Отметим и то, что часто заводы компании попадают и под атаки дронов. Например, масштабный пожар произошел на НПЗ в Волгограде 15 января. Завод принадлежит компании "Лукойл".

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