Российский "Лукойл" оказался под масштабной хакерской атакой

Российский "Лукойл" попал под масштабную хакерскую атаку 26 марта. Вся система компании не работает, начиная с утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza .

По словам источников Baza, сегодня утром сотрудники компании не смогли зайти в свои рабочие компьютеры, поскольку экран показал странное сообщение о поломке, подозрительно похожее на взлом.

"Всем работникам поступило распоряжение не заходить в рабочие аккаунты, используя логины и пароль, чтобы не было утечки данных", - говорится в сообщении.

Сейчас доступ к системе клиентских пользователей и внутренним базам компании закрыт.

"При этом речь идет как о головном офисе, так и региональных отделениях. Сколько времени займет восстановление - неизвестно", - отмечается в Telegram-канале.

Как сообщил источник, в прошлом году после похожей атаки систему восстанавливали около 3 дней.