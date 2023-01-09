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Російський "Лукойл" через санкції продав свій НПЗ в Італії

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Італія, Понеділок 09 січня 2023 20:26
Російський "Лукойл" через санкції продав свій НПЗ в Італії Фото: Російська компанія "Лукойл" продала свій нафтопереробний завод в Італії (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Російська транснаціональна енергетична корпорація "Лукойл" продала свій нафтопереробний завод в Італії консорціуму західних приватних інвестиційних і торгових компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сьогодні, 9 січня, стало відомо про перший великий продаж активів "Лукойлу" після вторгнення Російської Федерації в Україну.

Російська компанія "Лукойл" була однією з найактивніших покупців західних активів, проте, після повномаштабного вторгнення в Україну ці активи стали проблемними. Зокрема велику проблему становлять санкції які були накладені на російські компанії та підприємців.

Глобальні санкції заморозили близько 300 мільярдів доларів, майже половину того, що Росія мала у своїх золотовалютних резервах, хоча "Лукойл" не був безпосередньою мішенню західних санкцій, використовувати закордонні активи йому стає дедалі важче.

Нагадаємо, що Італія з жовтня 2023 року працювала над тим, щоб зберегти нафтопереробний завод, що належав російську "Лукойлу". Своєю чергою влада США запевнила Італію, що її банкам не загрожують штрафи за порушення санкцій, якщо вони допоможуть заводу купувати неросійську нафту.

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