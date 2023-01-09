Російський "Лукойл" через санкції продав свій НПЗ в Італії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Сьогодні, 9 січня, стало відомо про перший великий продаж активів "Лукойлу" після вторгнення Російської Федерації в Україну.

Російська компанія "Лукойл" була однією з найактивніших покупців західних активів, проте, після повномаштабного вторгнення в Україну ці активи стали проблемними. Зокрема велику проблему становлять санкції які були накладені на російські компанії та підприємців.

Глобальні санкції заморозили близько 300 мільярдів доларів, майже половину того, що Росія мала у своїх золотовалютних резервах, хоча "Лукойл" не був безпосередньою мішенню західних санкцій, використовувати закордонні активи йому стає дедалі важче.