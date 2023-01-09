Российский "Лукойл" из-за санкций продал свой НПЗ в Италии
Российская транснациональная энергетическая корпорация "Лукойл" продала свой нефтеперерабатывающий завод в Италии консорциуму западных частных инвестиционных и торговых компаний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сегодня, 9 января, стало известно о первой большой продаже активов "Лукойла" после вторжения Российской Федерации в Украину.
Российская компания "Лукойл" была одной из самых активных покупателей западных активов, однако после полномасштабного вторжения в Украину эти активы стали проблемными. В частности, большую проблему составляют санкции, которые были наложены на российские компании и предпринимателей.
Глобальные санкции заморозили около 300 миллиардов долларов, почти половину того, что у России было в своих золотовалютных резервах, хотя "Лукойл" не был непосредственной мишенью западных санкций, использовать зарубежные активы ему становится все труднее.
Напомним, что Италия с октября 2023 года работала над тем, чтобы сохранить нефтеперерабатывающий завод, принадлежавший российской "Лукойлу". В свою очередь власти США заверили Италию, что ее банкам не грозят штрафы за нарушение санкций, если они помогут заводу покупать нероссийскую нефть.
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