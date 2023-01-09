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Российский "Лукойл" из-за санкций продал свой НПЗ в Италии

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Италия, Понедельник 09 января 2023 20:26
Российский "Лукойл" из-за санкций продал свой НПЗ в Италии Фото: Российская компания "Лукойл" продала свой нефтеперерабатывающий завод в Италии (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Российская транснациональная энергетическая корпорация "Лукойл" продала свой нефтеперерабатывающий завод в Италии консорциуму западных частных инвестиционных и торговых компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сегодня, 9 января, стало известно о первой большой продаже активов "Лукойла" после вторжения Российской Федерации в Украину.

Российская компания "Лукойл" была одной из самых активных покупателей западных активов, однако после полномасштабного вторжения в Украину эти активы стали проблемными. В частности, большую проблему составляют санкции, которые были наложены на российские компании и предпринимателей.

Глобальные санкции заморозили около 300 миллиардов долларов, почти половину того, что у России было в своих золотовалютных резервах, хотя "Лукойл" не был непосредственной мишенью западных санкций, использовать зарубежные активы ему становится все труднее.

Напомним, что Италия с октября 2023 года работала над тем, чтобы сохранить нефтеперерабатывающий завод, принадлежавший российской "Лукойлу". В свою очередь власти США заверили Италию, что ее банкам не грозят штрафы за нарушение санкций, если они помогут заводу покупать нероссийскую нефть.

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