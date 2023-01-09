Российский "Лукойл" из-за санкций продал свой НПЗ в Италии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сегодня, 9 января, стало известно о первой большой продаже активов "Лукойла" после вторжения Российской Федерации в Украину.

Российская компания "Лукойл" была одной из самых активных покупателей западных активов, однако после полномасштабного вторжения в Украину эти активы стали проблемными. В частности, большую проблему составляют санкции, которые были наложены на российские компании и предпринимателей.

Глобальные санкции заморозили около 300 миллиардов долларов, почти половину того, что у России было в своих золотовалютных резервах, хотя "Лукойл" не был непосредственной мишенью западных санкций, использовать зарубежные активы ему становится все труднее.