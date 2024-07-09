Росія намагалася заблокувати участь України в засіданні Радбезу ООН, - Кулеба

Росія, яка зараз головує у Раді Безпеки ООН, намагалася заблокувати участь України в ініційованому засіданні у зв'язку з масованою ракетною атакою 8 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в ефірі телемарафону.

"Коли ми запустили процес проведення цього засідання, то перше, що намагалася зробити РФ, - зловживаючи своїм правом головування, намагалася заблокувати участь України в засіданні у зв’язку з обстрілом України. Ця спроба говорить сама за себе. Ми її успішно подолали", - розповів Кулеба.

За його словами, засідання Радбезу ООН важливе тим, щоб "історія "Охматдиту" прозвучала дуже потужно в усьому світі". А також, щоб "уряди всіх країн почули позиції, які будуть висловлюватися на засіданні".

"Я не сумніваюся, що РФ буде сьогодні брехати й розповідати на Радбезі, що це не вони, як завжди. І цю брехню важливо теж світу почути, оскільки Україна має неспростовні докази того, що це була саме РФ", - зазначив міністр.

Кулеба також додав, що засідання Радбезу ООН допоможе в мобілізації підтримки України та в питанні відновлення "Охматдиту", і в інших питаннях, зокрема в контексті української формули миру.