Російський літак порушив повітряний простір Фінляндії
Російський військовий літак тимчасово порушив повітряний простір Фінляндії. Інцидент стався на тлі постійних зусиль Росії, спрямованих на підрив суверенітету країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони Фінляндії.
В оборонному відомстві зазначили, що вранці у понеділок, 10 червня, невстановлений російський військовий літак на дві хвилини приблизно на 2,5 кілометри заглибився у повітряний простір Фінляндії над Фінською затокою.
В Міноборони країни не виключають, що це вторгнення є продовженням зусиль Кремля, спрямованих на підрив суверенітету і територіальної цілісності Фінляндії. Триває розслідування інциденту.
У відомстві також зазначають, що Кремль також проводить низку інформаційних операцій, спрямованих на позиціонування Фінляндії як ворога Росії та росіян. Це потрібно щоб створити інформаційні умови для виправдання потенційної майбутньої агресії проти країни.
Міністерство оборони Росії не відреагувало на заяви Фінляндії. 10 червня відомство заявило, що російські ракетоносці Ту-95МС і бомбардувальники Ту-22М3 здійснювали польоти над нейтральними водами Балтійського, Баренцевого і Норвезького морів.
Провокації Росії щодо Фінляндії
Міністерство оборони Росії 21 травня запропонувало російському уряду провести переоцінку морських кордонів Росії у Фінській затоці. Деякі західні чиновники попереджають, що це може бути частиною зусиль з перегляду морських зон у Балтійському морі. У фінському МЗС такі наміри Кремля назвали внесенням плутанини та гібридним впливом.
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