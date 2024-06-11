Російський літак порушив повітряний простір Фінляндії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони Фінляндії.

В оборонному відомстві зазначили, що вранці у понеділок, 10 червня, невстановлений російський військовий літак на дві хвилини приблизно на 2,5 кілометри заглибився у повітряний простір Фінляндії над Фінською затокою.

В Міноборони країни не виключають, що це вторгнення є продовженням зусиль Кремля, спрямованих на підрив суверенітету і територіальної цілісності Фінляндії. Триває розслідування інциденту.

У відомстві також зазначають, що Кремль також проводить низку інформаційних операцій, спрямованих на позиціонування Фінляндії як ворога Росії та росіян. Це потрібно щоб створити інформаційні умови для виправдання потенційної майбутньої агресії проти країни.

Міністерство оборони Росії не відреагувало на заяви Фінляндії. 10 червня відомство заявило, що російські ракетоносці Ту-95МС і бомбардувальники Ту-22М3 здійснювали польоти над нейтральними водами Балтійського, Баренцевого і Норвезького морів.