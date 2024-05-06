Фінляндія підвищує боєздатність через можливе вторгнення РФ

Фінляндія успішно перевірила свою здатність керувати військовою економікою і почала зберігати військове обладнання за межами своїх кордонів. Оскільки Гельсінкі готуються до можливого протистояння з дедалі агресивнішою Росією.

Генерал-лейтенант Мікко Хейсканен, заступник начальника штабу з озброєнь і логістики фінських збройних сил, заявив, що Фінляндія нещодавно перевірила більше ніж 1000 угод, укладених із приватними компаніями на виробництво устаткування або надання послуг на час війни.

"Ми повинні бути готові до довгострокової кризи... Ми активували деякі з них, перевірили всі угоди, перевірили закупівлі не тільки боєприпасів, а й інших матеріалів. Ми перевіряємо плани і готовність наших стратегічних партнерів", - заявив він.

Він зазначив, що запасів основних видів палива і зерна вистачить щонайменше на шість місяців, а повітряних сховищ - на все населення країни. Майже третина дорослого населення - резервісти, що дає країні з населенням лише 5,6 млн осіб одну з найбільших армій у Європі та найбільшу кількість артилерії.

"Це в нашій ДНК. Росія поважає силу. Сила складається як із волі, так і з можливостей. Воля є. Воля народу до захисту країни, напевно, найвища у світі. Потенціал - матеріальна база - перебуває на гідному довіри рівні. На створення такого потенціалу йдуть роки. Ви не зможете зробити це за рік або два", - додав Хейсканен.

Він не став вдаватися в подробиці, але як приклад сказав, що текстильній компанії можна в найкоротші терміни віддати наказ про виробництво куленепробивних жилетів або інших предметів для захисту військ у бою.