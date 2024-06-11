Российский самолет нарушил воздушное пространство Финляндии
Российский военный самолет временно нарушил воздушное пространство Финляндии. Инцидент произошел на фоне постоянных усилий России, направленных на подрыв суверенитета страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Финляндии.
В оборонном ведомстве отметили, что утром в понедельник, 10 июня, неустановленный российский военный самолет на две минуты примерно на 2,5 километра углубился в воздушное пространство Финляндии над Финским заливом.
В Минобороны страны не исключают, что это вторжение является продолжением усилий Кремля, направленных на подрыв суверенитета и территориальной целостности Финляндии. Продолжается расследование инцидента.
В ведомстве также отмечают, что Кремль также проводит ряд информационных операций, направленных на позиционирование Финляндии как врага России и россиян. Это нужно чтобы создать информационные условия для оправдания потенциальной будущей агрессии против страны.
Министерство обороны России не отреагировало на заявления Финляндии. 10 июня ведомство заявило, что российские ракетоносцы Ту-95МС и бомбардировщики Ту-22М3 совершали полеты над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей.
Провокации России в отношении Финляндии
Министерство обороны России 21 мая предложило российскому правительству провести переоценку морских границ России в Финском заливе. Некоторые западные чиновники предупреждают, что это может быть частью усилий по пересмотру морских зон в Балтийском море. В финском МИД такие намерения Кремля назвали внесением путаницы и гибридным влиянием.
Хельсинки повышает боеспособность армии из-за вероятного вторжения РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.