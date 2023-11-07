Російський літак порушив повітряний простір Латвії: дипломата РФ викликали "на килим"

Латвія вчора, 6 листопада, зафіксувала порушення свого повітряного простору російським літаком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Міністерства оборони Латвії для Delfi.
За інформацією відомства, російський літак зафіксували радари Військово-повітряних сил. Після порушення кордону повітряне судно повернулося на територію Росії.
Після інциденту Національні збройні сили Латвії ініціювали необхідні дії для запобігання будь-якій загрозі безпеці країни. Про подію повідомили НАТО.
Також 7 листопада до Міністерства закордонних справ було викликано уповноваженого співробітника посольства Росії у Латвії. Йому вручили ноту протесту.
Нагадаємо, росіяни вже неодноразово використовували свої літаки для провокацій.
Зокрема, на початку 2023 року три військові літаки РФ порушили повітряний простір Польщі. Їх перехопили два винищувачі F-35 ВПС Нідерландів.
Також у серпні цього року американські системи протиповітряної оборони виявили чотири військові літаки країни-агресора поблизу Аляски.
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