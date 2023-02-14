Три військові літаки армії РФ вторглися в повітряний простір Польщі, їх "вивели"

Два винищувачі F-35 ВПС Нідерландів перехопили групу з трьох російських військових літаків у небі над Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Невідомі літаки наблизилися до польської зони відповідальності НАТО з боку Калінінграда, РФ", - йдеться у заяві міністерства оборони Нідерландів. Повідомляється, що повітряний простір порушили два штурмовики Су-27 та літак радіоелектронної розвідки Іл-20М. Пара F-35 Нідерландів супроводжували російські літаки, "вивели" їх із повітряного простору Польщі та партнерам по НАТО для подальшого супроводу. У Міністерстві оборони Нідерландів заявили, що вісім голландських F-35 тимчасово базуються у Польщі.