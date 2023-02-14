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Три військові літаки армії РФ вторглися в повітряний простір Польщі, їх "вивели"

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Варшава, Вівторок 14 лютого 2023 04:32
Три військові літаки армії РФ вторглися в повітряний простір Польщі, їх "вивели" Фото: три російські літаки порушили повітряний простір Польщі (flickr.com/38381308@N04)
Автор: Константин Широкун

Два винищувачі F-35 ВПС Нідерландів перехопили групу з трьох російських військових літаків у небі над Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Невідомі літаки наблизилися до польської зони відповідальності НАТО з боку Калінінграда, РФ", - йдеться у заяві міністерства оборони Нідерландів.

Повідомляється, що повітряний простір порушили два штурмовики Су-27 та літак радіоелектронної розвідки Іл-20М. Пара F-35 Нідерландів супроводжували російські літаки, "вивели" їх із повітряного простору Польщі та партнерам по НАТО для подальшого супроводу.

У Міністерстві оборони Нідерландів заявили, що вісім голландських F-35 тимчасово базуються у Польщі.

Раніше ми писали, що Франція приєдналася до місії повітряної поліції НАТО у країнах Балтії та вперше розмістила у Литві свої винищувачі Rafale.

Також повідомлялося, що у Сполучених Штатах представили стратегічний бомбардувальник B-21 Raider. Його вважають найсучаснішим літаком американських військово-морських сил.

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