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Российский самолет нарушил воздушное пространство Латвии: дипломата РФ вызвали "на ковер"

Иллюстративное фото: российский самолет нарушил воздушное пространство Латвии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Латвия вчера, 6 ноября, зафиксировала нарушение своего воздушного пространства российским самолетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Министерства обороны Латвии для Delfi.

По информации ведомства, российский самолет зафиксировали радары Военно-воздушных сил. После нарушения границы воздушное судно вернулось на территорию России. 

После инцидента Национальные вооруженные силы Латвии инициировали необходимые действия для предотвращения любой угрозы безопасности страны. О происшествии уведомили НАТО. 

Также 7 ноября в Министерство иностранных дел был вызван уполномоченный сотрудник посольства России в Латвии. Ему вручили ноту протеста. 

Провокации России

Напомним, россияне уже неоднократно использовали свои самолеты для провокаций. 

В частности, в начале 2023 года три военных самолета РФ нарушили воздушное пространство Польши. Их перехватили два истребителя F-35 ВВС Нидерландов.

Также в августе этого года американские системы противовоздушной обороны обнаружили четыре военных самолета страны-агрессора вблизи Аляски

 

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