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Російський літак порушив повітряний простір Латвії: дипломата РФ викликали "на килим"

Вівторок 07 листопада 2023 20:25
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Російський літак порушив повітряний простір Латвії: дипломата РФ викликали "на килим" Ілюстративне фото: російський літак порушив повітряний простір Латвії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Латвія вчора, 6 листопада, зафіксувала порушення свого повітряного простору російським літаком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Міністерства оборони Латвії для Delfi.

За інформацією відомства, російський літак зафіксували радари Військово-повітряних сил. Після порушення кордону повітряне судно повернулося на територію Росії.

Після інциденту Національні збройні сили Латвії ініціювали необхідні дії для запобігання будь-якій загрозі безпеці країни. Про подію повідомили НАТО.

Також 7 листопада до Міністерства закордонних справ було викликано уповноваженого співробітника посольства Росії у Латвії. Йому вручили ноту протесту.

Провокації Росії

Нагадаємо, росіяни вже неодноразово використовували свої літаки для провокацій.

Зокрема, на початку 2023 року три військові літаки РФ порушили повітряний простір Польщі. Їх перехопили два винищувачі F-35 ВПС Нідерландів.

Також у серпні цього року американські системи протиповітряної оборони виявили чотири військові літаки країни-агресора поблизу Аляски.

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