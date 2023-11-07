Российский самолет нарушил воздушное пространство Латвии: дипломата РФ вызвали "на ковер"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Министерства обороны Латвии для Delfi .

По информации ведомства, российский самолет зафиксировали радары Военно-воздушных сил. После нарушения границы воздушное судно вернулось на территорию России.

После инцидента Национальные вооруженные силы Латвии инициировали необходимые действия для предотвращения любой угрозы безопасности страны. О происшествии уведомили НАТО.

Также 7 ноября в Министерство иностранных дел был вызван уполномоченный сотрудник посольства России в Латвии. Ему вручили ноту протеста.

Провокации России

Напомним, россияне уже неоднократно использовали свои самолеты для провокаций.

В частности, в начале 2023 года три военных самолета РФ нарушили воздушное пространство Польши. Их перехватили два истребителя F-35 ВВС Нидерландов.

Также в августе этого года американские системы противовоздушной обороны обнаружили четыре военных самолета страны-агрессора вблизи Аляски.