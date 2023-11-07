Российский самолет нарушил воздушное пространство Латвии: дипломата РФ вызвали "на ковер"
Латвия вчера, 6 ноября, зафиксировала нарушение своего воздушного пространства российским самолетом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Министерства обороны Латвии для Delfi.
По информации ведомства, российский самолет зафиксировали радары Военно-воздушных сил. После нарушения границы воздушное судно вернулось на территорию России.
После инцидента Национальные вооруженные силы Латвии инициировали необходимые действия для предотвращения любой угрозы безопасности страны. О происшествии уведомили НАТО.
Также 7 ноября в Министерство иностранных дел был вызван уполномоченный сотрудник посольства России в Латвии. Ему вручили ноту протеста.
Провокации России
Напомним, россияне уже неоднократно использовали свои самолеты для провокаций.
В частности, в начале 2023 года три военных самолета РФ нарушили воздушное пространство Польши. Их перехватили два истребителя F-35 ВВС Нидерландов.
Также в августе этого года американские системы противовоздушной обороны обнаружили четыре военных самолета страны-агрессора вблизи Аляски.
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