ua en ru
Вт, 07 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российский самолет нарушил воздушное пространство Латвии: дипломата РФ вызвали "на ковер"

Вторник 07 ноября 2023 20:25
UA EN RU
Российский самолет нарушил воздушное пространство Латвии: дипломата РФ вызвали "на ковер" Иллюстративное фото: российский самолет нарушил воздушное пространство Латвии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Латвия вчера, 6 ноября, зафиксировала нарушение своего воздушного пространства российским самолетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Министерства обороны Латвии для Delfi.

По информации ведомства, российский самолет зафиксировали радары Военно-воздушных сил. После нарушения границы воздушное судно вернулось на территорию России.

После инцидента Национальные вооруженные силы Латвии инициировали необходимые действия для предотвращения любой угрозы безопасности страны. О происшествии уведомили НАТО.

Также 7 ноября в Министерство иностранных дел был вызван уполномоченный сотрудник посольства России в Латвии. Ему вручили ноту протеста.

Провокации России

Напомним, россияне уже неоднократно использовали свои самолеты для провокаций.

В частности, в начале 2023 года три военных самолета РФ нарушили воздушное пространство Польши. Их перехватили два истребителя F-35 ВВС Нидерландов.

Также в августе этого года американские системы противовоздушной обороны обнаружили четыре военных самолета страны-агрессора вблизи Аляски.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Латвия Росавиация
NEWS
Ждет морозов. В ГУР назвали количество ракет, которые уже накопила Россия
Ждет морозов. В ГУР назвали количество ракет, которые уже накопила Россия
DAILY
Антс Кивисельг, разведка Эстонии: Зима для украинцев будет тяжелой, Россия продолжит атаки
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Антс Кивисельг, разведка Эстонии: Зима для украинцев будет тяжелой, Россия продолжит атаки