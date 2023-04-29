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У російській Курській області повідомили про потужний "приліт"

Фото: у російській Курській області повідомили про потужний "приліт" (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Курській області РФ сьогодні, 29 квітня заявили про потужний "приліт". Його зафіксували в Глушківському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

"Сильний приліт у Глушківському районі", - пишуть в мережі.

Тим часом місцеві російські пабліки поширюють кадри з місця подій, де росіяни розповідають, що їм "ось щойно прилетіло" і з поспіхом втікають.

Інформації щодо загиблих чи постраждалих внаслідок "прильоту" немає.

Нагадаємо, що сьогодні до окупантів завітала "бавовна" в Севастополь, де спалахнула нафтобаза, яка забезпечувала потреби Чорноморського флоту РФ.

Як згодом розповів РБК-Україна представник ГУР МО Андрій Юсов, внаслідок цього вибуху у Севастополі було знищено більш як десяток резервуарів з нафтопродуктами. Їхня загальна ємність - близько 40 тисяч тонн.

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Російська ФедераціяВибухКурская область