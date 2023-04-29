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В российской Курской области сообщили о мощном "прилете"

Фото: в российской Курской области сообщили о мощном "прилете" (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Курской области РФ сегодня, 29 апреля заявили о мощном "прилете". Он был зафиксирован в Глушковском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

"Сильный прилет в Глушковском районе", - пишут в сети.

Между тем местные российские паблики распространяют кадры с места событий, где россияне рассказывают, что им "только-только прилетело", а после убегают.

Информации о погибших или пострадавших в результате "прилета" нет.

Напомним, что сегодня оккупантов посетила "бавовна" в Севастополе, где вспыхнула нефтебаза, которая обеспечивала потребности Черноморского флота РФ.

Как впоследствии рассказал РБК-Украина представитель ГУР МО Андрей Юсов, в результате этого взрыва в Севастополе было уничтожено более десятка резервуаров с нефтепродуктами. Их общая емкость - около 40 тысяч тонн.

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